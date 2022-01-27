В стране и мире Рада разрешила добровольцам ВСУ применять личное стрелковое оружие и ПЗРК Анна Назайкина 1 января 2022 года на основании закона «Об основах национального сопротивления» Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск ВСУ. © Фото: Стрингер, РИА Новости Читайте нас на: В Верховной раде Украины был принят закон, по которому добровольческие формирования Сил территориальной обороны получают возможность использовать личное оружие и прочие виды вооружений, включая ПЗРК и противотанковые ракетные комплексы «Члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, определенном кабинетом министров Украины», - утверждается в соответствующем документе. Один из авторов данного законопроекта парламентарий фракции «Слуга народа» Юрий Мисягин обратила внимание, что Верховная Рада также дала добровольцам возможность законно использовать противотанковые ракетные комплексы и ПЗРК. «Теперь членам добровольческих отрядов территориальной обороны будет предоставляться возможность использования не только стрелкового оружия! Если возникнет необходимость, то, кроме винтовок, автоматов и пулеметов, они получат более серьезные виды вооружения - противотанковые ракетные комплексы или ПЗРК», - написал он в Facebook. Напомним, что с января текущего года по закону «Об основах национального сопротивления» Силы территориальной обороны определяются как отдельный род войск Вооруженных сил Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика