На воде и в воздухе: кадры артиллерийских стрельб на учениях Черноморского флота

Артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям выполнили экипажи кораблей Черноморского флота. В плановых учениях приняли участие фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Ладный», ракетные катера «Набережные Челны» и «Р-60».

Корабли отработали действия по ведению морского боя, выполнив боевые стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Артиллерийские стрельбы также проводились по плавающим минам и воздушным целям, которые имитировались сбросом светящихся авиабомб САБ-250 с самолетов Морской авиации и ПВО ЧФ.

Экипажи минно-тральных кораблей ЧФ продолжили выполнять контрольно-разведывательный поиск мин в районах рассредоточения сил флота, отрабатывать учебное гранатометание и передачу сигналов светотехническими средствами связи.

Кроме того, экипажи минно-тральных кораблей ЧФ продолжили выполнять контрольно-разведывательный поиск мин в районах рассредоточения сил флота, отрабатывать учебное гранатометание и передачу сигналов светотехническими средствами связи.

Материал подготовили Анна Касаткина и Михаил Долгих.