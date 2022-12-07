Путин заявил, что Молдавия хранит на Украине часть полученного газа из России
Президент поручил Минэнерго разобраться, почему Кишинев хранит российский газ на Украине.
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Молдавия использует территорию Украины для хранения части газа, который страна получает из России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Они непонятно зачем часть газа, как они говорят, своего молдавского газа, полученного от нас, хранят на территории Украины. Просто с этим нужно разбираться. Я попрошу Минэнерго посмотреть на это повнимательнее», - заявил Путин.
Ранее сообщалось, что на встрече российский президент подчеркнул, что РФ продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы.