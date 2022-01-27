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Командующий ВДВ дал старт лыжному переходу, посвященному 80-й годовщине Вяземской воздушно-десантной операции

18:57 27.01.2022
Военнослужащие пройдут 850 километров в память о воздушно-десантной операции 1942 года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков дал старт лыжному переходу, посвященному 80-й годовщине Вяземской воздушно-десантной операции в подмосковном городе Раменское. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Вяземская воздушно-десантная операция - крупнейшая операция Красной армии в годы Великой Отечественной войны по высадке парашютистов. Задачей ее участников было помогать продвижению основных сил советских войск, нарушая коммуникации в глубоком тылу немецких войск.

Проводилась с 18 января по 28 февраля 1942 года с целью содействия войскам Калининского и Западного фронтов в окружении части сил немецкой группы армий «Центр». В операции задействовали бойцов 4-го воздушно-десантного корпуса.

«В период напряженных боев за Москву десантникам удалось оттянуть на себя и сковать в районе Вязьмы и Юхнова значительную часть сил четырех немецких армейских корпусов группы армии "Центр", ограничив возможности немцев к нанесению контрударов по наступающим советским войскам», - отметил Сердюков.

Лыжный переход стартовал у мемориала «Вечный огонь». Акция продлится с 27 января по 11 февраля. В ней примут участие свыше 80 десантников, военнослужащие пройдут на лыжах 850 километров, посетив 20 городов. Они посетят места боев вяземского десанта в Смоленской и Калужской областях, а также в городах Московской области, возложат гирлянды памяти и цветы к местам захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной. Завершится акция в подмосковном парке «Патриот».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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