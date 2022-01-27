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В Санкт-Петербурге открыли памятник «Блокадному учителю»

Павел Кутаренко
Анна Назайкина
16:21 27.01.2022
Открыть памятник губернатору Беглову предложила жительница города, которая в годы блокады работала в Ленинграде учителем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Санкт-Петербурге в честь 78-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Соляном переулке открыли скульптурную композицию «Блокадному учителю».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе торжественной церемонии подчеркнул, что сегодня отмечается священный праздник - День Ленинградской Победы.

«Мы храним память о подвиге ленинградцев в это трудное время. Весь город воевал, защищал любимый Ленинград. Работали женщины, дети, старики, работали абсолютно все. Тушили зажигалки. Комсомольские отряды обходили квартиры, чтобы спасти детей, оставшихся без родителей. Наш низкий поклон сегодня блокадным учителям», - сказал он.

Следует отметить, что открыть памятник предложила Беглову блокадный учитель Надежда Строгонова. Во время того, как город находился в блокаде, она работала в детском доме и школе номер 161 на 6-й Советской улице. В здание образовательного учреждения попал снаряд, тогда погибло пять учителей, но всех детей удалось вывести.

Также жительница города обратилась к губернатору с просьбой установить памятную доску там, где находилась школа. Беглов заявил, что все пожелания Строгоновой были воплощены в жизнь. Доску установили еще в декабре позапрошлого года, сегодня, 27 января, открыли памятник «Блокадному учителю».

«Хочу воздать должное всем учителям. И блокадным педагогам, и сегодняшним, которые работают в ковидное время. Это памятник мужеству всех учителей. Но прежде всего, конечно, блокадных», - добавил Беглов.

Губернатор поблагодарил всех, кто принял участие в реализации памятника, автора - скульптора Владимира Бродарского. Глава города отметил, что памятник получился по-настоящему ленинградским.

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