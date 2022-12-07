При взрыве газа в торговом центре в Назрани пострадали четыре человека

© Фото: МЧС Республики Ингушетия

По меньшей мере четыре человека пострадали при взрыве газа в торговом центре в Назрани, часть помещений разрушена. ГУ МЧС по Ингушетии поделилось оперативными данными о ЧП.

«В 15.03 мск в среду поступило сообщение о происшествии в г. Назрань по ул. Муталиева в торговом доме "Таргим". По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Предварительно, пострадало четыре человека», - передает пресс-служба МСЧ.

По данным МЧС, все пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

По предварительным оценкам, площадь пожара составляет 200 «квадратов», на месте происшествия работают подразделения службы спасения и правоохранительные органы.