При взрыве газа в торговом центре в Назрани пострадали четыре человека
По меньшей мере четыре человека пострадали при взрыве газа в торговом центре в Назрани, часть помещений разрушена. ГУ МЧС по Ингушетии поделилось оперативными данными о ЧП.
«В 15.03 мск в среду поступило сообщение о происшествии в г. Назрань по ул. Муталиева в торговом доме "Таргим". По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Предварительно, пострадало четыре человека», - передает пресс-служба МСЧ.
По данным МЧС, все пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
По предварительным оценкам, площадь пожара составляет 200 «квадратов», на месте происшествия работают подразделения службы спасения и правоохранительные органы.