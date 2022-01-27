В стране и мире Черный столб дыма: кадры пожара у жилого комплекса на западе Москвы Анна Назайкина Впоследствии пожарным удалось ликвидировать возгорание. © Видео: Telegram, moscowmap © Фото: Telegram, moscowmap Читайте нас на: В Москве в районе Фили загорелся строительный мусор на площади 50 кв. м рядом со строящимся жилым комплексом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Как уточняется, сведений о пострадавших не поступало. «В 13.38 27.01.2022 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Большая Филевская, д. 4», - говорится в сообщении. По уточненным данным, пожарным удалось локализовать возгорание, впоследствии экстренные службы ликвидировали пожар. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика