Черный столб дыма: кадры пожара у жилого комплекса на западе Москвы
Впоследствии пожарным удалось ликвидировать возгорание.
© Видео: Telegram, moscowmap © Фото: Telegram, moscowmap
В Москве в районе Фили загорелся строительный мусор на площади 50 кв. м рядом со строящимся жилым комплексом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Как уточняется, сведений о пострадавших не поступало.
«В 13.38 27.01.2022 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Большая Филевская, д. 4», - говорится в сообщении.
По уточненным данным, пожарным удалось локализовать возгорание, впоследствии экстренные службы ликвидировали пожар.