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В СК сообщили, что найденные в печи после исчезновения девочки под Новгородом кости не принадлежат человеку

Ян Брацкий
14:21 27.01.2022
Как выяснилось, семья двухлетней девочки состояла на профилактическом учете, а семеро детей уже были помещены в социальные учреждения.
В СК сообщили, что найденные в печи после исчезновения девочки под Новгородом кости не принадлежат человеку
© Фото: СК РФ по Новгородской области
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В Новгородской области продолжаются поиски безвестно пропавшей двухлетней девочки. Выяснилось, что костные фрагменты, обнаруженные ранее оперативниками в печи дома, не принадлежат человеку.

Как заявили в Следственном комитете, семья ребенка состояла на профилактическом учете, ранее семеро детей уже были помещены в социальные учреждения. Следователям предстоит выяснить, почему девочка 2020 года рождения не была изъята из семьи.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. На месте продолжают работать криминалисты центрального аппарата СК России. Предварительно установлено, что найденные в печи костные фрагменты не являются человеческими. Поиски малолетней продолжаются», - говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в минувший вторник. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Расследование и поиски продолжаются.

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