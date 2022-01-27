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В Новосибирске прошел митинг, посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда.

Роман Захаров
13:06 27.01.2022
К участникам митинга обратился губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В четверг, 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Новосибирске прошла патриотическая акция «Блокадная ласточка». Мероприятие состоялось по инициативе ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания». Порядка 200 жителей Новосибирской области прочитали строки из одноименного стихотворения Ольги Берггольц в память защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Помимо этого, на площади Пименова у стелы «Трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны 1941-1943 гг.» прошел торжественный митинг с возложением цветов в память о героях-блокадниках.

К участникам митинга обратился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В своем выступлении он подчеркнул глубокую связь Новосибирской области и Ленинграда в годы ВОВ, огромное значение подвига наших предков, который объединяет все поколения жителей страны.

Среди почетных гостей мероприятия были также сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, представители Министерства региональной политики Новосибирской области и Центра патриотического воспитания.

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