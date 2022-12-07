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В Кремле заявили, что РФ не имеет отношения к попытке госпереворота в ФРГ

Алексей Курильченко
13:38 07.12.2022
Непричастность России также подтверждают власти Германии, сообщил Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что РФ не имеет отношения к попытке госпереворота в ФРГ
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Россия не имеет никакого отношения к экстремистской группировке в Германии, которая планировала взять штурмом бундестаг и совершить в стране государственный переворот. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские власти узнали о произошедшем из СМИ.

«Это внутренняя проблема ФРГ, они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Об этом мы узнали из сообщений в СМИ, нам нечего сказать об этом», - заявил Песков.

Ранее газета Zeit сообщила, что в Германии полиция и спецназ GSG9 проводят одну из крупнейших операций против организации правых экстремистов, которые планировали совершить штурм бундестага. Около 3 000 правоохранителей обыскали более 130 квартир в поисках подозреваемых. Позже в СМИ появилась информация, что среди задержанных якобы есть гражданка РФ. При этом российское посольство не получало запросов на данную тему.

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