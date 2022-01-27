Новейший МРК «Циклон» вышел в Черное море для проведения госиспытаний

Экипаж малого ракетного корабля «Циклон» проекта 22 800 «Каракурт», построенный на заводе в Керчи, приступил к морской части государственных испытаний в Черном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Госиспытания будут проводиться в течение месяца. По завершении морской части программы начнется ревизия корабля. Специалисты осмотрят механизмы и приборы, оценят состояние корабля, его оборудование и технические средства.

Ранее, в середине января, сообщалось, что МРК завершает заводские ходовые испытания.

Малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» - серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз».

«Циклон» вооружен морской версией зенитного комплекса «Панцирь». МРК оснащен также пусковыми установками крылатых ракет «Калибр» и 76-мм артустановкой.

Подробнее о проекте смотрите в выпуске программы «Военная приемка. Бросок "Каракурта"» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в YouТube.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин