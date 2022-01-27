В Нагорном Карабахе строят новый водопровод при поддержке миротворцев РФ
Российские военнослужащие обеспечивают безопасность прокладки водопровода в населенный пункт Чартар.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Нагорном Карабахе при содействии миротворцев из РФ началась прокладка водопровода, который обеспечит водой жителей населенного пункта Чартар и сел Мартунинского района. Об этом сообщает Минобороны России.
Специалисты приступили к бурению скважины, полностью работы планируется завершить к концу месяца, уточнили в российском военном ведомстве.
«Огромное спасибо российским миротворцам, что они здесь и обеспечивают нашу безопасность», - поблагодарил российских миротворцев задействованный в работах специалист Арарат Геворкян.
Накануне сообщалось, что миротворцы РФ обеспечили безопасный въезд 400 автомобилей и около 1,5 тысячи человек в Карабах за сутки.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов