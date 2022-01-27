В Нагорном Карабахе строят новый водопровод при поддержке миротворцев РФ

В Нагорном Карабахе при содействии миротворцев из РФ началась прокладка водопровода, который обеспечит водой жителей населенного пункта Чартар и сел Мартунинского района. Об этом сообщает Минобороны России.

Специалисты приступили к бурению скважины, полностью работы планируется завершить к концу месяца, уточнили в российском военном ведомстве.

«Огромное спасибо российским миротворцам, что они здесь и обеспечивают нашу безопасность», - поблагодарил российских миротворцев задействованный в работах специалист Арарат Геворкян.

Накануне сообщалось, что миротворцы РФ обеспечили безопасный въезд 400 автомобилей и около 1,5 тысячи человек в Карабах за сутки.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов