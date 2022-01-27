Путин возложил цветы в память о жертвах блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где он почтил память жителей и защитников Ленинграда, жертв блокады, которая закончилась в этот день ровно 78 лет назад.

Российский лидер возложил цветы к братской могиле, в которой, как было установлено ранее, похоронен его умерший в блокаду брат. Кроме того, президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина» и почтил память павших минутой молчания.

Пискаревское кладбище является крупнейшим захоронением времен Второй мировой войны. На нем похоронены около полумиллиона защитников блокадного Ленинграда и жертв осады города. Массовые захоронения здесь проводились в 1941-1942 годах, когда ежедневно от холода, голода и регулярных обстрелов гибли тысячи человек.