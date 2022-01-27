Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Экипажи авиации ЗВО отработали вывод из-под ракетно-авиационного удара «противника»

12:17 27.01.2022
Также в рамках проверки боевой готовности экипажи отработали перебазирование самолетов на запасные аэродромы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа отработали вывод из-под удара условного противника, сообщает пресс-служба ЗВО.

Уточняется, что экипажи авиачастей отработали перебазирование самолетов на запасные аэродромы в рамках проверки боеготовности.

«Летный и инженерно-технический состав оперативно-тактической авиации округа отработал вывод из-под ракетно-авиационного удара "противника" сверхманевренных истребителей Су-35С, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34 с аэродромов постоянного базирования», - говорится в сообщении.

После отработки заданий все самолеты вернулись в пункты постоянного базирования.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Опыт использования одноместных истребителей в современных вооруженных конфликтах показал, что на пилота ложится большая нагрузка, связанная с необходимостью маневрирования и управления комплексом вооружения. Поэтому конструкторы сосредоточили свое внимание в том числе и на модернизации двухместной версии самолета Су-27.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:50 В стране и мире
Видео
Раскрыты подробности расследования дела о контрабанде наркотиков экс-дипломатом США
11:47 Вопросы истории
ФСБ рассекретила документы об убийствах фашистами мирных жителей в Молдавии
10:42 В стране и мире
На Украине задержали расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника
08:30 Армия
Видео
Установка минных заграждений и удар по воздушным целям: кадры учений на Балтфлоте
08:00 Спорт
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Популярное
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
СМИ раскрыли новые подробности деятельности биолабораторий США на Украине и в Грузии
Видео
Сотрудник полиции рассказала, как удалось помочь забравшемуся на Крымский мост мужчине
Минздрав дал рекомендации по лечению легких и бессимптомных форм коронавируса
Дочь Заворотнюк отреагировала на слухи об ухудшении состояния актрисы
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.