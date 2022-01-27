Экипажи авиации ЗВО отработали вывод из-под ракетно-авиационного удара «противника»

Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа отработали вывод из-под удара условного противника, сообщает пресс-служба ЗВО.

Уточняется, что экипажи авиачастей отработали перебазирование самолетов на запасные аэродромы в рамках проверки боеготовности.

«Летный и инженерно-технический состав оперативно-тактической авиации округа отработал вывод из-под ракетно-авиационного удара "противника" сверхманевренных истребителей Су-35С, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34 с аэродромов постоянного базирования», - говорится в сообщении.

После отработки заданий все самолеты вернулись в пункты постоянного базирования.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Опыт использования одноместных истребителей в современных вооруженных конфликтах показал, что на пилота ложится большая нагрузка, связанная с необходимостью маневрирования и управления комплексом вооружения. Поэтому конструкторы сосредоточили свое внимание в том числе и на модернизации двухместной версии самолета Су-27.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов