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Теплые строки из дома: как правильно отправлять письма и посылки бойцам в зону СВО

11:49 07.12.2022
Развернутая сеть фельдъегерско-почтовой связи обеспечивает доставку почтовых отправлений в подразделения, в которых военнослужащие выполняют задачи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ публикует кадры работы фельдъегерской службы, которая доставляет письма и посылки военнослужащим, выполняющим задачи в зоне спецоперации.

Сотрудники этой структуры не только обеспечивают доставку бойцам почты, но и переправляют письменные весточки с передовой родным и близким военнослужащих. Выходить на связь с помощью мобильных телефонов в зоне спецоперации запрещено, но строки из дома обязательно дойдут до адресатов, говорят в Минобороны.

«Специалисты фельдъегерско-почтовой связи одинаково щепетильны к доставке и служебной корреспонденции, и солдатских писем. Ценнее написанных от руки слов поддержки из родного дома – нет ничего – в местах выполнения боевых задач все об этом знают», - сообщает военное ведомство.

Родственники военнослужащих отправить письмо могут через ближайшее отделение «Почты России». Адрес следующий: (графика - конверт) «103400, город Москва-400, номер воинской части».

Для уточнение номера воинской части можно позвонить или прийти в военкомат. Через ближайшие отделения «Почты России» родственники военнослужащих также могут отправлять посылки.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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