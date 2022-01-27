В Забайкальском краевом училище прошли уроки мужества в рамках акции «Блокадный хлеб»

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» проходит по всей России 27 января. Она посвящена годовщине полного освобождения Ленинграда от фашисткой осады. К данному проекту присоединился и Забайкальский край.

Начиная с 11:00 по местному времени, в Чите, в главном корпусе Забайкальского краевого училища искусств, и в здании художественного отделения образовательного учреждения прошли уроки мужества. Волонтеры поддержали новосибирский проект «Блокадная ласточка» - студенты читали стихотворение Ольги Берггольц и своими руками мастерили значки с изображением птицы.

Также на занятиях по русскому языку и литературе ребята написали письма ветеранам и детям войны. День завершился Всероссийским уроком памяти «Блокадный хлеб», который начался в концертном зале в 18:00.

Забайкальское краевое училище культуры также провело свое тематическое мероприятие, в рамках которого студенты читали стихи и показывали литературную композицию «Выжили. Выстояли. Победили».

Отметим, что памятные мероприятия прошли во всех муниципальных учреждениях культуры Забайкальского края.