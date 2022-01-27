Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Забайкальском краевом училище прошли уроки мужества в рамках акции «Блокадный хлеб»

Роман Захаров
12:50 27.01.2022
Памятные мероприятия, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда, прошли во всех муниципальных учреждениях культуры Забайкальского края.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» проходит по всей России 27 января. Она посвящена годовщине полного освобождения Ленинграда от фашисткой осады. К данному проекту присоединился и Забайкальский край.

Начиная с 11:00 по местному времени, в Чите, в главном корпусе Забайкальского краевого училища искусств, и в здании художественного отделения образовательного учреждения прошли уроки мужества. Волонтеры поддержали новосибирский проект «Блокадная ласточка» - студенты читали стихотворение Ольги Берггольц и своими руками мастерили значки с изображением птицы.

Также на занятиях по русскому языку и литературе ребята написали письма ветеранам и детям войны. День завершился Всероссийским уроком памяти «Блокадный хлеб», который начался в концертном зале в 18:00.

Забайкальское краевое училище культуры также провело свое тематическое мероприятие, в рамках которого студенты читали стихи и показывали литературную композицию «Выжили. Выстояли. Победили».

Отметим, что памятные мероприятия прошли во всех муниципальных учреждениях культуры Забайкальского края.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:31 В стране и мире
В России с 1 февраля проиндексируют социальные пособия
13:49 В стране и мире
Видео
МВД показало кадры обысков по делу экс-дипломата США
13:20 Спорт
Видео
«Они в шоке»: в СБР рассказали о состоянии не сумевших вылететь на ОИ в Пекин российских биатлонистов
13:45 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО
13:02 В стране и мире
Раскрыты подробности задержания расстрелявшего сослуживцев украинского срочника
Популярное
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
ФСБ рассекретила документы об убийствах фашистами мирных жителей в Молдавии
СМИ раскрыли новые подробности деятельности биолабораторий США на Украине и в Грузии
Минздрав дал рекомендации по лечению легких и бессимптомных форм коронавируса
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.