Ныряя в облака: кадры полетов Ил-76 Тверского соединения при сложной погоде

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России публикует кадры полета самолетов Ил-76 при сложных погодных условиях. Как уточняет военное ведомство, они прошли в Тверском соединении военно-транспортной авиации.

На записи самолет движется по взлетно-посадочной полосе, отрывается от земли и набирает высоту, а тем временем за бортом падает снег и дует морозный ветер. Также показана работа летчика в кабине. Борт проходит сквозь туман и ныряет в редкие облака, а сверху открывается зимний панорамный вид. Постепенно Ил-76 идет на посадку, завершая полет уже на взлетно-посадочной полосе.

Умение управлять самолетами зависит от мастерства экипажей, поэтому они регулярно тренируются, чтобы быть готовыми к вылету даже в плохую погоду с любого аэродрома. Также подобная подготовка нужна молодым летчикам для повышения квалификации.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций. В том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов