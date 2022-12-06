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Поддержка в конверте: как бойцы ВС РФ получают письма из дома в зоне СВО

09:13 06.12.2022
В целях обеспечения доставки почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи спецоперации, их воинские части прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Подразделения фельдъегерско-почтовой связи без перерывов и выходных доставляют письма и посылки из десятков регионов в зону специальной военной операции на Украине. В целях обеспечения доставки почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи спецоперации, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил России (ФПС).

Машину с отправлениями на маршруте сопровождают несколько бойцов, включая стрелка. Еще один военнослужащий находится всегда внутри кузова рядом с письмами и документами. Специалисты фельдъегерско-почтовой связи одинаково щепетильны к доставке и служебной корреспонденции, и солдатских писем. Ценнее написанных от руки слов поддержки из родного дома нет ничего, и в местах выполнения боевых задач все об этом знают.

Родственники военнослужащих могут отправить письмо через ближайшее отделение «Почты России» по адресу: 103400, город Москва-400, номер воинской части. Для уточнения номера воинской части можно позвонить в военкомат или прийти самому - сотрудники военного комиссариата выяснят всю информацию в короткие сроки.

Через ближайшие отделения «Почты России» родные бойцов могут отправлять и посылки. Военнослужащие также могут отправлять личные письма домой, и для этого они обеспечиваются почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

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