В Дагестане морпехи Каспийской флотилии уничтожили «террористов» при нападении на КПП

Отразить атаку «боевиков» на воинскую часть и полностью ликвидировать «противника» - такую задачу выполнили морпехи Каспийской флотилии в Дагестане. По замыслу учений, «диверсанты» напали на контрольно-пропускной пункт. По тревоге была поднята группа антитеррора.

Бойцы должны были подавить огневые точки условного неприятеля, после чего - окружить и уничтожить. И это при том, что у «террористов» был численный перевес. Чтобы создать условия, близкие к боевым, использовались дымовые завесы и множество холостых боеприпасов. Один из этапов предполагал обезвреживание взрывоопасных предметов, а также прикрытие товарищей, когда те эвакуируют раненого.

Такие маневры проходят здесь регулярно. Противодействие терроризму - одна из приоритетных задач подразделения.

Материал подготовил: Роман Захаров