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В Дагестане морпехи Каспийской флотилии уничтожили «террористов» при нападении на КПП

09:12 26.01.2022
В ходе маневров бойцы подавили огневые точки условного неприятеля, после чего - окружили и уничтожили. Также в рамках учений военнослужащие отработали эвакуацию «раненных».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Отразить атаку «боевиков» на воинскую часть и полностью ликвидировать «противника» - такую задачу выполнили морпехи Каспийской флотилии в Дагестане. По замыслу учений, «диверсанты» напали на контрольно-пропускной пункт. По тревоге была поднята группа антитеррора.

Бойцы должны были подавить огневые точки условного неприятеля, после чего - окружить и уничтожить. И это при том, что у «террористов» был численный перевес. Чтобы создать условия, близкие к боевым, использовались дымовые завесы и множество холостых боеприпасов. Один из этапов предполагал обезвреживание взрывоопасных предметов, а также прикрытие товарищей, когда те эвакуируют раненого.

Такие маневры проходят здесь регулярно. Противодействие терроризму - одна из приоритетных задач подразделения.

Материал подготовил: Роман Захаров 

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