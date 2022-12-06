В Госдуму предожили ввести законопроект о выплате 13-й пенсии

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В Госдуму РФ будет внесен законопроект, предполагающий введение ежегодной выплаты дополнительной пенсии по старости с декабря текущего года. Инициатива принадлежит депутатам фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым.

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия)», - цитирует ТАСС текст пояснительной записки документа.

Конкретно изменения предложено внести в закон «О страховых пенсиях». Также проект закона предусматривает увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет, в два раза. В нынешних нормах такое условие распространялось на 80-летних россиян.

Глава справороссов в беседе с агентством разъяснил, что «каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, должна выплачиваться еще одна». Кроме того, Миронов указал, что пенсионеры - самые социально незащищенные граждане, поэтому власти должны поддерживать дополнительными выплатами.

Ранее стало известно, что размер индексации пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года составит 4,8%.