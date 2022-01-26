История боли и спасения: в Санкт-Петербурге открывается Музей блокадной медицины

Уникальный музей открывается сегодня в Санкт-Петербурге в преддверии годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Там начинает работать единственная в России экспозиция, которая посвящена подвигу медиков в осажденном городе. Посетители смогут увидеть предметы, документы и фотографии из этого трагического для всех нас периода.

Так, в зале установлена отреставрированная легендарная «полуторка» - санитарный ГАЗ, который перевез несколько десятков тысяч раненых. Отдельное внимание уделено врачам, работавшим в городе: в музее можно увидеть их фотографии, и узнать их историю. Также представлены медицинские приборы, например, для переливания крови, хирургические скальпели, лекарства, и средства для перевязок - в то тяжелое время для этого использовали прессованный мох.

Часть экспозиции посвящена больнице имени Софьи Петровой - ее построили еще в царское время для богатых чиновников, а в тяжелые дни блокады в ее палатах спасали жизни тысяч рабочих, которые строили оборонительные сооружения вокруг города.