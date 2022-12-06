Штурмуя мини-город: как бойцы из состава Союзной группировки войск оттачивают тактические навыки

Огневые и тактические задачи российские военнослужащие, действуя в рамках формирования Союзной группировки войск, на полигонах Белоруссии сейчас выполняют ежедневно.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На полигоне в Белоруссии построили город специально для отработки основных элементов тактики, один из которых - «зачистка». Для бойцов создают условия, когда действовать, и для большей эффективности это нужно делать внезапно.

Штурмовые группы под прикрытием огня блокируют возможные пути отхода и идут вперед, «прочесывая» населенный пункт метр за метром. Развивая наступление в глубину, бойцы ведут «зачистку» и, последовательно берут под контроль каждый дом и квартал.

«Мы машину обходим, и пошли. Двойками-тройками перебегаем, потихонечку зачищаем», - описывает стрелок Сергей.

Наиболее вероятные маршруты передвижения противника внутри населенного пункта перекрывают боевые машины пехоты. После полной зачистки подразделения занимают круговую оборону.

«В основном после первого учебного дня люди более или менее уже начинают контактировать и уже работать совместно, одной группой, как одни братья», - говорит старший стрелок Сергей.

Огневую поддержку мотострелкам оказывают и экипажи танков Т-80. Их снаряды мощнее, могут уничтожать не только живую силу и бронированную технику, но и хорошо укрепленные позиции. На полигоне огонь корректируют таким образом, чтобы поразить мишени на удалении в пять километров.

Огневые и тактические задачи российские военнослужащие, действуя в рамках формирования Союзной группировки войск, на полигонах Белоруссии сейчас выполняют ежедневно, чтобы повысить уровень слаживания и сплоченности. От этого напрямую зависит результат боеготовности подразделений и эффективное выполнение задач в реальном сражении.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.