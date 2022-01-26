Передача опыта: российские военные провели тренировки сирийских коллег

Российские военные провели занятия по индивидуальной боевой подготовке сирийских бойцов в провинции Деръаа. Это целый комплекс тренировок, который по своему накалу страстей даже напоминает знаменитые армейские международные игры. Учения начинаются с построения и сдачи нормативов по сборке и разборке оружия. Затем под пристальным наблюдением наших инструкторов начинаются стрельбы.

Уникальные на этих учениях даже мишени. Так, в одной из них можно разглядеть немецкий танк времен Второй мировой войны. Как он попал в Сирию, точно никто не знает. По одной из версий, его в свое время пригнали из Северной Африки, где воевал экспедиционный корпус фашистов.

Отдельное внимание российские военные уделили медицинской подготовке сирийцев. Бойцов учат оказывать помощь на поле боя и эвакуировать раненых под шквальным огнем. По словам инструкторов, справляются он неплохо, но тренировки еще нужны.

«Учитывая, что война в стране идет порядка десяти лет, опыт у них некий есть, но требует доработки, чем мы сегодня и занимались», - рассказал майор медицинской службы ВС РФ Роман Парфенов.

Учения длились с утра и до позднего вечера. Сирийские военные прошли полный курс огневой и тактической подготовки. По словам наших инструкторов, программа курса настолько интенсивна, что научить человека хорошо стрелять и ориентироваться в бою можно всего за один месяц.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Вадим Михеев