Поддержать войска в наступлении: в МО РФ рассказали истории мужества российских бойцов в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ оперативно реагируют на меняющуюся обстановку в зоне проведения специальной военной операции, своевременно принимают правильные решения и уничтожают различные цели украинских националистов.
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.