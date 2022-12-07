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Поддержать войска в наступлении: в МО РФ рассказали истории мужества российских бойцов в зоне СВО

00:00 07.12.2022
Военнослужащие ВС РФ оперативно реагируют на меняющуюся обстановку в зоне проведения специальной военной операции, своевременно принимают правильные решения и уничтожают различные цели украинских националистов.
Поддержать войска в наступлении: в МО РФ рассказали истории мужества российских бойцов в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.

© Минобороны России

Капитан Алексей Аверьянов

Капитан Алексей Аверьянов действовал в составе расчета гаубичной самоходно-артиллерийской батареи. Расчет под его командованием выполнял боевую задачу по поддержке российских войск в ходе наступательной операции на вражеские позиции.

При смене огневой позиции гаубичная самоходная артиллерийская батарея подверглась огневому воздействию со стороны противника. Не теряя самообладания, капитан Аверьянов оперативно привел орудие в готовность для нанесения ответного огня. Выявив цели и скорректировав огонь орудия, Алексей точным выстрелом лично уничтожил две САУ противника и порядка девяти националистов.

Благодаря решительным действиям капитана Алексея Аверьянова, профессионализму и слаженности его экипажа было обеспечено стремительное продвижение войск ВС РФ вглубь позиций противника.

© Минобороны России

Прапорщик Иван Ануфриев, командир взвода обеспечения

Во время специальной военной операции прапорщик Иван Ануфриев выполнял задачи по эвакуации поврежденной техники. Действуя на переднем крае боевых действий, во время контрнаступления противника из-под огня его артиллерии Иван вывез в безопасный район автомобиль КАМАЗ, загруженный боеприпасами для танков.

Благодаря действиям прапорщика Ануфриева удалось спасти жизнь трем раненым сослуживцам, оказав им первую медицинскую помощь и своевременно эвакуировав в безопасный район.

На протяжении всего периода нахождения в зоне проведения СВО, проявляя мужество и героизм прапорщик Иван Ануфриев организовывал бесперебойный подвоз на передний край боевых действий материально-технического имущества и вооружения.

© Минобороны России

Лейтенант Денис Баскаков, начальник расчета зенитной ракетной батареи

В условиях интенсивного противоборства со стороны противника и применения им артиллерийских систем, РСЗО и минометов лейтенант Денис Баскаков выполнял задачи по уничтожению его воздушных целей.

Стремясь атаковать позиции российских войск, три воздушных объекта украинских националистов оказались в зоне ответственности расчета лейтенанта Баскакова. Он оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненным и, действуя в составе расчета, лично приступил к огневому поражению воздушных целей.

При отражении наступления националистов, боевым расчетом под командованием лейтенанта Дениса Баскакова были уничтожены самолет Су-24, одна оперативно-тактическая ракета «Точка-У» и беспилотный летальный аппарат.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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