Поддержать войска в наступлении: в МО РФ рассказали истории мужества российских бойцов в зоне СВО

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Капитан Алексей Аверьянов

Капитан Алексей Аверьянов действовал в составе расчета гаубичной самоходно-артиллерийской батареи. Расчет под его командованием выполнял боевую задачу по поддержке российских войск в ходе наступательной операции на вражеские позиции.

При смене огневой позиции гаубичная самоходная артиллерийская батарея подверглась огневому воздействию со стороны противника. Не теряя самообладания, капитан Аверьянов оперативно привел орудие в готовность для нанесения ответного огня. Выявив цели и скорректировав огонь орудия, Алексей точным выстрелом лично уничтожил две САУ противника и порядка девяти националистов.

Благодаря решительным действиям капитана Алексея Аверьянова, профессионализму и слаженности его экипажа было обеспечено стремительное продвижение войск ВС РФ вглубь позиций противника.