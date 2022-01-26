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ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Виталий Музыка
23:38 26.01.2022
Большинством голосов депутаты ПАСЕ ратифицировали права российской делегации.
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
© Фото: Council of Europe, Globallookpress
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ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию, ратифицировав права российской делегации. В поддержку резолюции высказались 97 депутатов, против – 41.

«Ассамблея решила ратифицировать права российской делегации. В ответ на ратификацию полномочий российской делегацией Ассамблея ожидает конструктивного диалога, который приведет к конкретным результатам», – отмечается в документе, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем ПАСЕ призывает Российские власти отменить модифицированный закон об иностранных агентах, отменить закон, касающийся нежелательных организаций, а также о внести поправки в закон об экстремизме, чтобы привести его в соответствие со стандартами Совета Европы. Также ассамблея призывает выполнить требования резолюций об освобождении Алексея Навального и о необходимости «пролить свет на убийство Бориса Немцова». Кроме того парламентарии просят Россию отозвать войска от украинской границы.

В первый день зимней сессии ассамблеи депутаты от Литвы и Украины оспорили полномочия делегации России. По информации ТАСС со слов постпреда РФ при СЕ Ивана Солтановского, это уже третья попытка оспорить полномочия российской делегации с момента ее возвращения в ассмблею в 2019 году.

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