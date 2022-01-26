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Неожиданное положительное последствие коронавируса

Виталий Музыка
21:51 26.01.2022
Локдаун способствовал очищению окружающей среды от загрязнений и уменьшению вследствие этого смертности.
Неожиданное положительное последствие коронавируса
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Ученые проанализировали данные о загрязненности воздуха с февраля по июль 2020 года в 47 городах по всему миру и пришли к выводу, что вводимые властями ограничения на время пандемии способствовали очищению воздуха от загрязнений. Такие выводы опубликованы в докладе Службы изменения климата Copernicus.

«Насколько нам известно, это первое исследование, в котором количественно оценивается снижение уровня загрязнения воздуха по всей Европе в связи с строгими ограничительными мерами», – сказано в докладе.

Вследствие перехода на дистанционную работу, отмены мероприятий и закрытия школ снизился уровень диоксида азота, который является причиной некоторых респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря снижению уровня вредного газа в окружающей среде теоретически было спасено 800 человек.

Согласно исследованию, больше всего смертей удалось избежать в Париже, Лондоне, Милане и Барселоне. К таким выводам ученые пришли после сопоставления данных о концентрации в воздухе вредных веществ и смертности населения.

Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Антонио Гаспаррини считает, что результаты исследования могут быть полезны при разработке более эффективных способов борьбы с загрязнением окружающей среды.

Ранее сообщалось, что во время первого локдауна из-за COVID-19 эксперты отмечали стремление людей работать удаленно и меньше передвигаться на машинах.

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