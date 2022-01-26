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Иммунолог рассказала, чем опасна аллергия на холод

Виталий Музыка
21:50 26.01.2022
Иммунолог-аллерголог рассказала об аллергии на холод, ее симптомах и методах лечения.
Иммунолог рассказала, чем опасна аллергия на холод
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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У некоторых людей встречается аллергия на вещества, вырабатываемые организмом человека на холоде, симптомы которой – повышенная сухость открытых участков тела, иногда покраснением зудом и жжением. Об этом сообщила иммунолог-аллерголог Надежда Логина в интервью радио Sputnik.

«В последние годы при нарушении иммунитета аллергические реакции у людей все чаще возникают не только на внешние аллергены, но и на некоторые белки, которые находятся внутри организма. Одними из них являются (холодовые, – ред.) агглютинины, так называемые холодовые белки, которые вырабатываются организмом во время охлаждения и осуществляют процесс терморегуляции», – сказала врач.

По словам Логиной, на начальных стадиях аллергия проявляется в виде повышенной сухости открытых участков тела, иногда присоединяются покраснение, зуд и жжение. Если аллергия более сильная, то симптоматика по типу генерализованной крапивницы: возникают волдыри, сопровождающиеся сильным жжением, зудом, отеками.

«Самые опасные формы холодовой аллергии возникают в летнее время. Например, человек может погрузиться в водоем, из-за разницы температуры воздуха и воды произойдет мгновенное охлаждение организма, и это может сопровождаться анафилактическим шоком, что крайне опасно», – сказала врач.

Логина предупредила, что традиционные методы лечения аллергии неприменимы при этом заболевании, добавив, что единственный метод лечения холодовой аллергии – аутолимфоцитотерапия: лечение собственными иммунными клетками. Обычно за восемь процедур удается восстановить адекватную реакцию иммунной системы. В большинстве случаев удается добиться полного выздоровления.

Людям с аллергией на холод врач посоветовала максимально закрывать все участки тела одеждой при выходе на улицу.

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