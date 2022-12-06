Британский наемник назвал «великим дезертирством» массовое бегство добровольцев с Украины

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Иностранные добровольцы, прибывшие на Украину, чтобы сражаться на стороне киевского режима, массово дезертируют. Об этом в интервью YouTube-каналу Lindybeige рассказал британский наемник Джозеф Макдональд.

«Было примерно 600-700 человек, которые либо вернулись домой или бежали в какую-то другую часть или ополчение на Украине, где, по их мнению, было бы безопаснее», — процитировало РИА Новости рассказ британца.

Макдональд назвал бегство наемников «великим дезертирством» и уточнил, что происходящее в зоне конфликта совсем не компьютерные игры.

«Любой, кто хочет поехать на Украину: не думайте, что все будет так просто — кто воюет с русскими, того сильно обстреливают. Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty. Артиллерия бьет постоянно», — подчеркнул он.

Напомним, что по данным СМИ на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 государств.