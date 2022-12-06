В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские боевики обстреляли Горловку и Ясиноватую

Ирина Елагина
20:16 06.12.2022
Украинские националисты выпустили восемь снарядов по двум населенным пунктам.
Украинские боевики обстреляли Горловку и Ясиноватую
© Фото: Ashley Chan Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Жители Горловки и Ясиноватой в ДНР вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Об очередной атаке киевского режима представительство республики в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 19.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра», - передает Telegram-канале ведомства.

Сегодня также обстрелу подвергся населенный пункт Каштановое, по которому украинские националисты выпустили три снаряда калибра 122 миллиметра.

Ранее сообщалось, что в Горловке в результате удара киевских неонацистов  повреждено оборудование аммиачного цеха  химзавода «Стирол». 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:03 В стране и мире
Небензя покинул зал СБ ООН, не желая «выслушивать» главу украинской дипмиссии
18:21 В стране и мире
Поисково-спасательные работы на месте ЧП в Нижневартовске завершились
17:45 В стране и мире
Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
16:49 В стране и мире
Видео
Воюют с зерном: кадры последствий обстрела элеватора в ЛНР украинскими боевиками
16:43 В стране и мире
Хуснуллин не сомневается в абсолютной надежности Крымского моста после восстановления
Популярное
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.