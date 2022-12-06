В стране и мире Украинские боевики обстреляли Горловку и Ясиноватую Ирина Елагина Украинские националисты выпустили восемь снарядов по двум населенным пунктам. © Фото: Ashley Chan Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Жители Горловки и Ясиноватой в ДНР вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Об очередной атаке киевского режима представительство республики в СЦКК. «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 19.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра», - передает Telegram-канале ведомства. Сегодня также обстрелу подвергся населенный пункт Каштановое, по которому украинские националисты выпустили три снаряда калибра 122 миллиметра. Ранее сообщалось, что в Горловке в результате удара киевских неонацистов повреждено оборудование аммиачного цеха химзавода «Стирол». Экспертное мнение и аналитика