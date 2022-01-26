Рудковская рассказала о госпитализации Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко госпитализирован после обострения язвы двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщила жена фигуриста Яна Рудковская.
«Всё нормально. У Евгения обострение язвы двенадцатиперстной кишки. С приступом его увезли вчера прямо с арены. Вечером обещали отпустить под амбулаторное лечение», – передает слова Рудковской РИА Новости.
Фигурист сообщил о своей госпитализации в Instagram, успокоив читателей и поблагодарив медиков.
Плющенко – победитель Олимпийских игр 2006 и 2014 годов. Фигурист является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.
После завершения спортивной карьеры Плющенко стал тренером, под его руководством занимались Александра Трусова, Вероника Жилина и Алена Косторная.