В стране и мире Рудковская рассказала о госпитализации Плющенко Виталий Музыка Евгений Плющенко госпитализирован из-за обострения болезни, медики обещают отпустить фигуриста под амбулаторное лечение. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко госпитализирован после обострения язвы двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщила жена фигуриста Яна Рудковская. «Всё нормально. У Евгения обострение язвы двенадцатиперстной кишки. С приступом его увезли вчера прямо с арены. Вечером обещали отпустить под амбулаторное лечение», – передает слова Рудковской РИА Новости. Фигурист сообщил о своей госпитализации в Instagram, успокоив читателей и поблагодарив медиков. Плющенко – победитель Олимпийских игр 2006 и 2014 годов. Фигурист является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

После завершения спортивной карьеры Плющенко стал тренером, под его руководством занимались Александра Трусова, Вероника Жилина и Алена Косторная. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика