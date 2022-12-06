«Они прям с огнем в глазах идут туда митинговать»: очевидец о протестах в Монголии

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Очевидец событий Василий в Монголии рассказал Звезде, что 5 декабря из-за протестов перекрыли центральные улицы города, в связи с чем было приостановлено движение транспорта.

«Город весь просто стоял, машины вообще никуда не ехали. Оказалось, что улицы центральные перекрыли. Сами митинги носили такой жесткий характер. Сначала страшно даже стало. Когда мы шли на обратном пути, там открываются ворота и на меня бежит человек 100 полицейских с щитами, шлемами, с палками и прям на меня летят. Я в сторону на метра два отошел. И мимо меня все прям строем пробежали, как в средневековых фильмах. Немножко страшно даже было. И они все побежали туда давить, наверное, толпу разгонять. Несмотря на это, люди продолжали митинговать, продолжали говорить что-то. Я даже видел, когда шел обратно в сторону общежития своего, я прям видел группу парней каких-то молодых, женщин. Вряд ли они идут в сторону площади, чтобы пройти мимо нее. Они прям с огнем в глазах идут туда митинговать», — очевидец событий.

Впервые люди вышли на митинги, чтобы добиться наказания для виновных, среди которых могут быть высокопоставленные чиновники, 3 декабря, и уже 5 декабря штурму подверглось здание кабинета министров. Из-за кражи экспорт угля в Монголии подорожал почти в три раза до 6,5 миллиарда долларов за последние девять месяцев.