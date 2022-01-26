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Военнослужащие ЗВО поздравили 97-летнего ветерана с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Андрей Аркадьев
18:34 26.01.2022
Зиновий Леонидович отправился на фронт добровольцем в первые дни войны. Для того чтобы его взяли в ряды Красной армии, Меркин прибавил себе еще один год возраста.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Девяностосемилетнего защитника Ленинграда Зиновия Меркина поздравили с днем рождения военнослужащие Западного военного округа. В канун годовщины полного освобождения города от фашистской блокады под окнами госпиталя, где проходит обследование фронтовик, оркестр исполнил песни времен Великой Отечественной.

В актовом зале ветерана ожидали цветы и подарки. Зиновий Леонидович записался добровольцем в первые дни войны. Чтобы попасть в Красную армию, он добавил себе год. Был в окружении, участвовал в боях на Курской дуге. Но самым запоминающимся для него стал печально известный Невский пятачок, где выжить солдату было равносильно чуду, особенно во время переправы.

«Взорвалась мина немецкая, мы под обстрелом, и много лодок и плотов погибло, ну а мы в воду окунулись хорошо, миномет тоже в воду, и все, что было там, и винтовка. Только шинель как была на мне, так и осталась», - рассказал он.

В годы блокады в осажденном Ленинграде у ветерана находились мама и бабушка. Известие об освобождении родного города он встретил уже на Кавказе. За участие в боях награжден орденом Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу».

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