Военнослужащие ЗВО поздравили 97-летнего ветерана с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Девяностосемилетнего защитника Ленинграда Зиновия Меркина поздравили с днем рождения военнослужащие Западного военного округа. В канун годовщины полного освобождения города от фашистской блокады под окнами госпиталя, где проходит обследование фронтовик, оркестр исполнил песни времен Великой Отечественной.

В актовом зале ветерана ожидали цветы и подарки. Зиновий Леонидович записался добровольцем в первые дни войны. Чтобы попасть в Красную армию, он добавил себе год. Был в окружении, участвовал в боях на Курской дуге. Но самым запоминающимся для него стал печально известный Невский пятачок, где выжить солдату было равносильно чуду, особенно во время переправы.

«Взорвалась мина немецкая, мы под обстрелом, и много лодок и плотов погибло, ну а мы в воду окунулись хорошо, миномет тоже в воду, и все, что было там, и винтовка. Только шинель как была на мне, так и осталась», - рассказал он.

В годы блокады в осажденном Ленинграде у ветерана находились мама и бабушка. Известие об освобождении родного города он встретил уже на Кавказе. За участие в боях награжден орденом Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу».