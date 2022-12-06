Эксперт предупредил о риске заболеть гриппом из-за отсутствия коллективного иммунитета

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков считает, что за два года, пока бушевала пандемия, иммунная система «забыла», как вести себя с вирусом гриппа.

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За два года, пока в мире бушевала пандемия коронавируса, иммунная система человека «забыла», как вести себя с вирусом гриппа. О высоких рисках заболеваемости и мерах профилактики «Звезде» рассказал Петр Чумаков, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, член-корреспондент РАН.

«Этот эпидсезон особый. На фоне коронавирусной пандемии у нас два года не было гриппа. Это было вызвано тем, что были приняты беспрецедентные меры профилактики: ношение масок, соблюдение дистанции, локдауны. Это не создавало условий для развития гриппа. Сам по себе коронавирус вытеснял вирус гриппа. И коллективный иммунитет к гриппу ослаб за эти годы», - отметил эксперт.

По мнению ученого, «волна, вызванная сезоном гриппа, будет более масштабная и тяжелая», есть риск осложнений для людей с ослабленным иммунитетом.

«Мы все знаем, что после перенесенных вирусных заболеваний могут быть осложнения на сердце, поражение клапанов сердца. Возможны аллергии, целый ряд других состояний. Но я должен успокоить, что все это не так часть бывает. Бывает, когда тяжелая, запущенная форма, плохо лечили или перенесли на ногах лечение», - подчеркнул Чумаков.

Эксперт напомнил, что в случае заболевания гриппом нужно «оставаться дома, соблюдать постельный режим или хотя бы не выходить на улицу, не заниматься физическими нагрузками, не перегружать себя», так как именно это может привести к осложнениям.