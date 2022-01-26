Лавров заявил о резком сокращении валютных резервов РФ в долларах

Москва резко сокращает свои валютные резервы в долларах, стараясь уменьшить зависимость от этой валюты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах», - сказал он.

По словам главы МИД, Россия старается сократить зависимость от доллара, чему «активно помогают» сами американцы, так как активно подрывают доверие к этой валюте и делают ее рискованной для международных расчетов.

Летом 2021 года Фонд национального благосостояния России завершил переход к новой структуре. В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США и изменились соотношения других валют.