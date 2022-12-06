Спецслужбы Ирана ликвидировали группировку террористов, орудовавших в трех провинциях страны

По данным силовиков, террористы действовали под прикрытием «Организации моджахедов иранского народа».

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Правоохранительные органы Ирана задержали несколько человек, связанных с террористической группировкой «Организация моджахедов иранского народа» (ОМИН) и занимавшихся подрывной деятельностью в провинциях Тегеран, Исфахан и Курдистан. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство информации (разведки) Ирана.

«Сотрудники спецслужб выявили и уничтожили несколько оперативных ячеек, связанных с террористической группировкой "Организация моджахедов иранского народа"», - рассказали в министерстве.

В ходе спецоперации были арестованы десять человек, причастных к террористической деятельности.

«После выявления преступных ячеек был осуществлен ряд координационных действий в провинциях Тегеран, Исфахан и Курдистан, который завершился арестом десяти членов ОМИН, занимавшихся оперативной деятельностью и поддержкой этой группировки», - уточнил источник.

По данным иранских спецслужб, террористическая деятельность этой организации на территории Ирана «осуществлялась при непосредственном руководстве европейского штаба группировки в Албании».