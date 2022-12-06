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«Вытащили из такой ямы»: вернувшийся из плена российский военный поблагодарил МО РФ

17:19 06.12.2022
Ранее в Минобороны России сообщили о возвращении 60 российских военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ опубликовало кадры с российскими военнослужащими, которых удалось вернуть с подконтрольной Киеву территории. На записи бойцы сидят в автобусе и благодарят за освобождение из плена.

«Спасибо, что нас забрали», - говорят хором мужчины.

Ранее в Минобороны России сообщили о возвращении 60 российских военнослужащих. Освобожденных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации.

«Я хочу передать привет всем своим родным и своему городу Старому Осколу. Сказать большое спасибо нашим Вооруженным силам и Министерству обороны за то, что они нас обменяли и вытащили из такой ямы. Спасибо вам огромное. Всем привет, мы живы и здоровы, целы и невредимы», - сказал один из них.

Также Минобороны показало кадры, где военнослужащие звонят родным и общаются с ними по телефону. На записи освобожденный так растрогался, услышав знакомый голос, что даже не смог сдержать слез.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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