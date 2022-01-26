Лавров заявил, что Москва добивается перезахоронения Зорге в России

Советского разведчика Рихарда Зорге могут перезахоронить на юге Курильской гряды в Сахалинской области. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Москва сейчас добивается «окончательного, позитивного» решения этого вопроса от Токио.

«Есть инициатива перезахоронить его (Зорге. - Прим. ред.) на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды», - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.

Министр добавил, что могила Зорге некоторое время находилась под угрозой разрушения, однако российское посольство в Японии приняло активное участие в ее спасении.

Ранее посольство РФ в Токио получило права на могилу Зорге. После смерти гражданской жены Рихарда Ханако Исии, которая ухаживала за могилой, права перешли ее племяннице, также скончавшейся в 2018 году. Наследники Ханако Исии составили завещание о передаче прав на эту могилу российскому посольству в Японии.

Легендарный разведчик Рихард Зорге работал в Японии на СССР. Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, но также в сентябре 1941 года передал сведения о том, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии. Это позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.