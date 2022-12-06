В стране и мире Путин поручил создать в новых регионах РФ подразделения по профилактике коррупции Ирина Елагина Антикоррупционные подразделения на новых территориях должны появится в течение полугода. © Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин поручил главам четырех новых регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - сформировать органы по профилактике коррупционных нарушений. Положение о создании антикоррупционных подразделений содержится в указе президента, опубликованном сегодня 6 декабря. «Федеральным органам власти поручено сформировать такие же отделы в своих территориальных подразделениях, определить ответственных должностных лиц, а также создать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов», - процитировало ТАСС текст документа. Указ предусматривает, что новые региональные подразделения будут созданы до 1 июня 2023 года. Экспертное мнение и аналитика