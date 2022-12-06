Путин поручил создать в новых регионах РФ подразделения по профилактике коррупции
Антикоррупционные подразделения на новых территориях должны появится в течение полугода.
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Президент РФ Владимир Путин поручил главам четырех новых регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - сформировать органы по профилактике коррупционных нарушений. Положение о создании антикоррупционных подразделений содержится в указе президента, опубликованном сегодня 6 декабря.
«Федеральным органам власти поручено сформировать такие же отделы в своих территориальных подразделениях, определить ответственных должностных лиц, а также создать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов», - процитировало ТАСС текст документа.
Указ предусматривает, что новые региональные подразделения будут созданы до 1 июня 2023 года.