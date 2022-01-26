Басилашвили рассказал о самочувствии после перенесенного COVID-19
По словам знаменитого актера, сейчас он чувствует себя хорошо.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Lev Ilyin, GlobalLookPress
Повторный тест на коронавирусную инфекцию показал отсутствие у народного артиста СССР Олега Басилашвили COVID-19. Об этом знаменитый актер сообщил лично в беседе со «Звездой».
«Все нормально, все хорошо. Никакого вируса у меня нет», - сказал он.
Ранее сообщалось, что 87-летний Басилашвили заболел коронавирусом, но переносит его в легкой форме.
Отметим, что артист уже сталкивался с COVID-19 год назад. Тогда Басилашвили перенес инфекцию легко: почти сразу после госпитализации его выписали из больницы, и лечение он проходил дома.