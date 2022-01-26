Басилашвили рассказал о самочувствии после перенесенного COVID-19

Повторный тест на коронавирусную инфекцию показал отсутствие у народного артиста СССР Олега Басилашвили COVID-19. Об этом знаменитый актер сообщил лично в беседе со «Звездой».

«Все нормально, все хорошо. Никакого вируса у меня нет», - сказал он.

Ранее сообщалось, что 87-летний Басилашвили заболел коронавирусом, но переносит его в легкой форме.

Отметим, что артист уже сталкивался с COVID-19 год назад. Тогда Басилашвили перенес инфекцию легко: почти сразу после госпитализации его выписали из больницы, и лечение он проходил дома.