В Кремле прокомментировали сообщения в соцсетях о якобы новой волне мобилизации

Дмитрий Песков призвал ориентироваться на информацию, поступающую от президента и Министерства обороны.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на информацию в соцсетях о якобы новой волне мобилизации. В Кремле призвали прислушиваться лишь к официальным сообщениям.

«Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. Нужно ориентироваться на информацию, которая поступает от МО, от президента. Что касается мобилизации, президент все сказал», - заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что никакой новой информации о мобилизации в России нет, она завершена.

В конце октября в Министерстве обороны России объявили о завершении мероприятий частичной мобилизации. Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков уточнил, что подготовка и вручение повесток прекращаются. Он добавил, что в последующем военкоматы будут комплектовать войска только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.