Не менее 300 человек убиты на востоке ДР Конго

Отмечается, что жители принадлежали к деревне Кишише. Повстанцы из движения M23 отрицают свою причастность к этому преступлению.

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Порядка трех сотен человек были убиты на востоке Демократической Республики Конго. Сообщается, что это осуществили на минувшей неделе мятежники из движения M23. Французское СМИ дополняет, что данное движение отвергло обвинения его в массовом убийстве

Как отмечает AFP News Agency, это произошло несмотря на перемирие, объявленное правительством страны. Министр промышленности ДР Конго Жульен Палуку рассказал, что, вероятно, это были мирные деревенские жители, среди которых не менее 17 человек - дети.

«Речь идет примерно о 300 погибших, которые, насколько известно, были обычными жителями деревни Кишише», - сказал он.

Согласно РИА Новости, пресс-секретарь правительства ДРК Патрик Муяйя сообщил, что на данный момент нет полной информации о погибших, так как район «находится под оккупацией М23».

В мае этого года в Конго при нападении погибли по меньшей мере 21 человек. По словам представителя местного гражданского общества, злоумышленники убили людей в собственных домах с использованием мачете и огнестрельного оружия.