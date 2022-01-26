Во время поисков пропавшей девочки в Новгородской области в печи дома нашли фрагменты, похожие на человеческие кости

В Новгородской области безвестно пропала двухлетняя девочка. Инцидент произошел в ночь на 25 января в городе Холме. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам малолетней. Для организации полномасштабной работы и для выяснения всех обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего» ).

«На месте происшествия создана следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По данным следователей, во время поисков в печи дома были обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей. В настоящее время назначена экспертиза. Мать пропавшего ребенка и ее сожитель задержаны. Также соответствующие органы выясняют условия жизни и воспитания малолетней.