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Во время поисков пропавшей девочки в Новгородской области в печи дома нашли фрагменты, похожие на человеческие кости

Ян Брацкий
10:39 26.01.2022
По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ по Новгородской области
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В Новгородской области безвестно пропала двухлетняя девочка. Инцидент произошел в ночь на 25 января в городе Холме. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам малолетней. Для организации полномасштабной работы и для выяснения всех обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего» ).

«На месте происшествия создана следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По данным следователей, во время поисков в печи дома были обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей. В настоящее время назначена экспертиза. Мать пропавшего ребенка и ее сожитель задержаны. Также соответствующие органы выясняют условия жизни и воспитания малолетней.

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