Уничтожить воздушные цели националистов: в МО рассказали о героизме военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

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Старший прапорщик Евгений Храмов
Действуя в условиях огневого воздействия противника, командир взвода охраны старший прапорщик Евгений Храмов умело организовал охрану и оборону района расположения батальонной тактической группы российских войск в заданной зоне ответственности.
Предприняв попытку захватить пункт управления российского подразделения и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры, вооруженные формирования украинских националистов атаковали российские позиции.
Старший прапорщик Храмов грамотно распределил личный состав и технику, составил план охраны и обороны, организовал инженерные заграждения на особо опасных направлениях. В результате очередного вражеского артиллерийского обстрела двое военнослужащих подразделения охраны получили ранения. Евгений Храмов вытащил их из-под обломков горящего здания и оказал первую медицинскую помощь.
Вместе с подчиненными Евгений отразил пять попыток противника прорвать оборону российского подразделения. Все попытки противника вскрыть оборону и проникнуть на позиции российской БТГр были пресечены. В целом при отражении нападения боевиков подразделение Евгения Храмова уничтожило две бронемашины националистов, а также более десяти человек личного состава врага.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.