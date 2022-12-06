Уничтожить воздушные цели националистов: в МО рассказали о героизме военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

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Ефрейтор Максим Тихонов

В ходе наступления российских войск в районе важного населенного пункта в условиях систематических обстрелов со стороны противника ефрейтор Максим Тихонов обеспечивал бесперебойную связь своего подразделения с вышестоящим штабом.

Пытаясь остановить продвижение наших подразделений, украинские националисты нанесли по позициям российских войск удар с применением артиллерии и минометов. В результате взрыва минометного снаряда из-за атаки боевиков один из военнослужащих взвода связи получил осколочное ранение. Вместе с тем было повреждено коммуникационное оборудование аппаратуры связи.

Несмотря на непрекращающийся обстрел и подвергая свою жизнь смертельной опасности, Максим Тихонов вытащил раненого товарища из-под огня, затем перенес в укрытие и оказал ему первую медицинскую помощь. После Максим передал бойца медицинскому инструктору для дальнейшей эвакуации, а сам вернулся на позицию. В кратчайшие сроки он восстановил целостность линий связи и работоспособность передающего устройства.

Самоотверженные действия ефрейтора Максима Тихонова позволили обеспечить бесперебойную устойчивую связь командования подразделения в ходе наступления. Это дало командованию возможность эффективно руководить подчиненными в атаке и вытеснить противника с занимаемых позиций.