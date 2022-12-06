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Уничтожить воздушные цели националистов: в МО рассказали о героизме военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

00:10 06.12.2022
Военнослужащие ВС РФ, подвергая свою жизнь опасности и риску, оперативно восстанавливают нарушенную связь, раненым товарищам оказывают медицинскую помощь и умело отражают попытки украинских националистов атаковать позиции российских подразделений.
Уничтожить воздушные цели националистов: в МО рассказали о героизме военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Проявляя отвагу и мужество, бойцы демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.

© Минобороны России

Ефрейтор Максим Тихонов

В ходе наступления российских войск в районе важного населенного пункта в условиях систематических обстрелов со стороны противника ефрейтор Максим Тихонов обеспечивал бесперебойную связь своего подразделения с вышестоящим штабом.

Пытаясь остановить продвижение  наших подразделений, украинские националисты нанесли по позициям российских войск удар с применением артиллерии и минометов. В результате взрыва минометного снаряда из-за атаки боевиков один из военнослужащих взвода связи получил осколочное ранение. Вместе с тем было повреждено коммуникационное оборудование аппаратуры связи.

Несмотря на непрекращающийся обстрел и подвергая свою жизнь смертельной опасности, Максим Тихонов вытащил раненого товарища из-под огня, затем перенес в укрытие и оказал ему первую медицинскую помощь. После Максим передал бойца медицинскому инструктору для дальнейшей эвакуации, а сам вернулся на позицию. В кратчайшие сроки он восстановил целостность линий связи и работоспособность передающего устройства.

Самоотверженные действия ефрейтора Максима Тихонова позволили обеспечить бесперебойную устойчивую связь командования подразделения в ходе наступления. Это дало командованию возможность эффективно руководить подчиненными в атаке и вытеснить противника с занимаемых позиций.

© Минобороны России

Подполковник Эльдар Миргаязов

Подполковник Эльдар Миргаязов выполнял задачи по прикрытию группировки российских подразделений от ударов средств воздушного нападения украинских националистов. Стремясь лишить российскую группировку прикрытия от ударов с воздуха и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры, они атаковали позиции российских войск с применением ударной беспилотной авиации и реактивных систем залпового огня.

Подполковник Миргаязов своевременно перевел зенитный ракетный дивизион в наивысшую степень боевой готовности, дал команду подчиненным подразделениям на радиолокационное обнаружение, сопровождение средств поражения противника. Оценив обстановку, он организовал боевое охранение позиции дивизиона от атак диверсионно-разведывательных групп противника.

Во время противовоздушного боя Эльдар Миргаязов умело руководил подчиненным зенитным ракетным дивизионом, правильно распределяя цели и своевременно выдавая целеуказания на их уничтожение.

Благодаря профессиональным и умелым действиям подполковника Эльдара Миргаязова все обнаруженные воздушные цели националистов были уничтожены, включая снаряды РСЗО и ударный беспилотный летательный аппарат. Высокий профессионализм подчиненных подполковника Эльдара Миргаязова способствовали сохранению жизней боевых товарищей, не допустили нанесения ударов с воздуха по позициям живой силы и технике прикрываемых подразделений.

© Минобороны России

Старший прапорщик Евгений Храмов

Действуя в условиях огневого воздействия противника, командир взвода охраны старший прапорщик Евгений Храмов умело организовал охрану и оборону района расположения батальонной тактической группы российских войск в заданной зоне ответственности.

Предприняв попытку захватить пункт управления российского подразделения и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры, вооруженные формирования украинских националистов атаковали   российские позиции.

Старший прапорщик Храмов грамотно распределил личный состав и технику, составил план охраны и обороны, организовал инженерные заграждения на особо опасных направлениях. В результате очередного вражеского артиллерийского обстрела двое военнослужащих подразделения охраны получили ранения. Евгений Храмов вытащил их из-под обломков горящего здания и оказал первую медицинскую помощь.

Вместе с подчиненными Евгений отразил пять попыток противника прорвать оборону российского подразделения. Все попытки противника вскрыть оборону и проникнуть на позиции российской БТГр были пресечены. В целом при отражении нападения боевиков подразделение Евгения Храмова уничтожило две бронемашины националистов, а также более десяти человек личного состава врага.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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