Контрольные точки и постоянная связь с командованием: как военнослужащие РФ проводят патрулирование в Идлибской зоне эскалации

Вблизи Идлибской зоны деэскалации проходит российско-турецкий маршрут патрулирования. Наши военные вместе с турецкими коллегами следят за соблюдением режима перемирия. Кроме того, военнослужащие оценивают состояние стратегических дорог и смотрят, какое настроение у местного населения.

На маршруте следования очень много контрольных точек, проезжая каждую из которых радист докладывает обстановку. И если до следующей контрольной точки колонна не вышла на связь, то командование уже знает, в каком отрезке находятся бойцы и куда необходимо посылать помощь.

Помимо патрулей на протяжении всего пути несут службу российские миротворцы. Они дежурят на специальных наблюдательных постах. Фиксируют все происходящее. По их данным, сейчас обстановка в регионе спокойная, и замечены лишь редкие нарушения в виде артиллерийских обстрелов.

Материал подготовил: Игорь Лапик