СМИ: в России могут создать систему блокировки подозрительных звонков

Роскомнадзор хочет блокировать звонки с подменных номеров. Заниматься разработкой необходимой базы будет подведомственный организации «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). В настоящий момент там проводят исследования технологий, блокирующих подобные звонки, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные тендера на портале госзакупок.

Стоимость контракта на разработку и внедрение необходимых для блокировки технологий составляет 8,2 миллиона рублей. Впрочем, как заверяют сотовые операторы, они давно используют собственные разработки по блокировке звонков с подозрительных номеров.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до одного миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров.