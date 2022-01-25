Бойцы ЗВО развернули комплексы «Искандер-М» в рамках проверки боеготовности
Развертывание комплексов «Искандер-М» под прикрытием пехоты. Плановая проверка боеготовности стартовала в войсках западного военного округа. Подразделения подняты по учебной тревоге. На плацу командиры ставят задачи личному составу.
Технику выводят из ангаров - для марш-броска на полигоны. По словам командования, главная цель маневров - испытать выучку и слаженность действий военнослужащих.
Бойцы отрабатывают различные сценарии, включая маскировку тактических ракетных комплексов и отражение атаки диверсантов. Проверяют в деле инженерное и фортификационное оборудование.
Еще одна задача такой тренировки - ввести в строй молодое пополнение. Новобранцы набираются опыта в условиях, приближенных к боевым.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко