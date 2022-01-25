Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Бойцы ЗВО развернули комплексы «Искандер-М» в рамках проверки боеготовности

06:44 25.01.2022
Главная цель маневров - испытать выучку и слаженность действий военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Развертывание комплексов «Искандер-М» под прикрытием пехоты. Плановая проверка боеготовности стартовала в войсках западного военного округа. Подразделения подняты по учебной тревоге. На плацу командиры ставят задачи личному составу.

Технику выводят из ангаров - для марш-броска на полигоны. По словам командования, главная цель маневров - испытать выучку и слаженность действий военнослужащих.

Бойцы отрабатывают различные сценарии, включая маскировку тактических ракетных комплексов и отражение атаки диверсантов. Проверяют в деле инженерное и фортификационное оборудование.

Еще одна задача такой тренировки - ввести в строй молодое пополнение. Новобранцы набираются опыта в условиях, приближенных к боевым.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:05 В стране и мире
Видео
Российские регионы получили первые партии вакцины от коронавируса для детей
06:44 Армия
Видео
Бойцы ЗВО развернули комплексы «Искандер-М» в рамках проверки боеготовности
05:35 В стране и мире
Роспотребнадзор может обязать тестировать сотрудников на COVID-19 дважды в неделю
03:50 В стране и мире
Лидеры ЕС и НАТО обсудили координацию действий на случай эскалации на Украине
01:18 В стране и мире
Телескоп James Webb успешно достиг точки Лагранжа
Популярное
Мясников рассказал о неожиданном предвестнике рака
Видео
Прокуратура Подмосковья начала проверку после видео блогера, которая привела домой медведя
Видео
«Туда что, лось придет?»: Рашкин оценил запрет суда на участие в заседаниях ГД РФ
СМИ сообщили о состоянии лица Хлебниковой после лечения ожогов
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Мужчина выжил во время перелета из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.