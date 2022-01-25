Армия Бойцы ЗВО развернули комплексы «Искандер-М» в рамках проверки боеготовности Главная цель маневров - испытать выучку и слаженность действий военнослужащих. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Развертывание комплексов «Искандер-М» под прикрытием пехоты. Плановая проверка боеготовности стартовала в войсках западного военного округа. Подразделения подняты по учебной тревоге. На плацу командиры ставят задачи личному составу. Технику выводят из ангаров - для марш-броска на полигоны. По словам командования, главная цель маневров - испытать выучку и слаженность действий военнослужащих. Бойцы отрабатывают различные сценарии, включая маскировку тактических ракетных комплексов и отражение атаки диверсантов. Проверяют в деле инженерное и фортификационное оборудование. Еще одна задача такой тренировки - ввести в строй молодое пополнение. Новобранцы набираются опыта в условиях, приближенных к боевым. Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика