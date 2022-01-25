Навигация в любых условиях: в России отмечают День штурмана ВМФ

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают уникальные военные специалисты, без которых практически была бы невозможна навигация. Именно они прокладывают курс военным кораблям и судам. Их имена часто стоят в одном ряду с командирами и адмиралами.

Вадим Абрамов - командир отделения рулевых на корвете «Гремящий». Штурман в третьем поколении. Принимал корабль в состав Тихоокеанского флота и совершил переход из Балтики до пункта базирования - в порт Владивосток. Подобный маршрут совершал и отец Вадима, также в должности штурмана.

«Прошли три океана. Это беспрецедентный переход. Даже не каждый штурман может получить такой опыт за всю службу», - говорит командир штурманской боевой части корвета «Гремящий» Вадим Абрамов.

Штурманы, рулевые, сигнальщики никогда не покидают ходовой мостик - они главные помощники командира. От них зависит не только навигация, но и точность артиллерийских и ракетных ударов.

Штурманская рубка на современном корабле - это десятки навигационных приборов, в том числе спутниковых, которые не дадут потеряться в бескрайних океанских просторах. И все же штурмана всегда найдешь на своем рабочем месте, склонившимся над картой с линейкой, циркулем и простым карандашом в руке.

И если оборудование вдруг выйдет из строя, то моряки могут вести корабль и без помощи компьютеров, а просто по звездам. Для этого на кораблях есть приборы, которые использовали еще в древности - астрономический глобус, секстант и хронометр.

Именно поэтому курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища и других флотских вузов в первую очередь учатся работать с картами.

День штурмана отмечается 25 января. Эта дата выбрана неслучайно, именно в этот день в 1701 году Петр Великий издал указ о создании «Школы математических и навигацких наук». Навигация - одна из основных дисциплин в военно-морских вузах. Науку кораблевождения изучает каждый будущий военный моряк.

Старший лейтенант Николай Микенко получает дополнительные штурманские уроки в высших военных классах академии Кузнецова. Молодой офицер горит желанием расти по службе. А для этого нужно знать все тонкости навигации.

«Корабль может повернуть влево или вправо, и попасть в какой-то навигационный ориентир. Случится авария. Поэтому штурман должен четко следить за удержанием курса и скорости», - считает командир артиллерийской минно-торпедной боевой части Николай Микенко.

Как и сотни лет назад, ни один корабль в море без штурмана не выйдет. Ведь каким бы современным не было оружие, выполнить поставленную задачу сможешь только в том случае, если вовремя окажешься в конкретном районе Мирового океана.

Материал подготовил: Денис Ивлев