Под «нефтяным потолком»: какие лазейки оставили в ЕС при введении предельной цены на российскую нефть

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Под «нефтяным потолком» теперь придется жить миллионам европейцев. Сегодня вступили в силу сразу несколько международных запретов в отношении российской нефти. Страны «большой семерки» решили не покупать ее дороже 60 долларов за баррель. Также запрещен ввоз российской нефти в Евросоюз морским путем. Чем обернутся попытки недружественных стран наказать Россию «нефтяным рублем» - последствия для Европы и России, изучила Росина Бодрова.

Газовая горелка в руках протестующего - как символ австрийского отчаяния. Цены на коммунальные платежи растут, а литр бензина, если рассчитывать в нашей валюте стоит почти 100 рублей. Австрия еще весной прекратила импорт и переработку нефти из России. А значит, на голосовании по очередным антироссийским санкциям долго принимать решение не пришлось.

«Если я скажу, что куплю вашу нефть только по той цене, по которой вы ее никогда не продадите, это будет косвенным бойкотом. Это приведет к еще большему росту цен на топливо не только в Германии, но и в Австрии. Это еще больше разрушит экономику. И все это опять идет от ЕС, а не от России», - говорит Мартин Руттер, организатор протеста. «Для нас важен нейтралитет, мы должны быть осторожны с тем, какую политику проводим. Россия - мировая сверхдержава. И если бы интересы наших собственных людей были на первом плане, тогда бы не было всего этого безумия», - добавил Якоб, протестующий.

С сегодняшнего дня вступил в силу совместный проект Евросоюза, «большой семерки» и Австралии, который предусматривает запрет на перевозку и страхование российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель, что почти на 20 долларов ниже той отметки, которой придерживалась наша страна. Произошло то, что было ожидаемо: решение породило резкий рост цен на рынке.

«Цены выросли после того, как основные производители согласились продолжать сокращать добычу, а «Большая семерка» и ее союзники заявили, что ограничат цены на российское сырье. Нефть марки Brent выросла примерно на 0,6% до уровня выше 86 долларов за баррель в понедельник утром», - пишет сайт BBC.

В проекте слишком много нестыковок. Так, например, запретили морскую перевозку и страхование судов. А вот качать по нефтепроводу «Дружба» — можно. Венгрия, Чехия и Словакия продолжат получать по нему российское сырье. Да и по морю оказывается тоже есть легальные маршруты - предусмотрели исключение для Болгарии, а также для стран, подведенных к нефтепроводу «Дружба», на тот случай, если поставки прервутся. Наш ответ на введение «потолка» уже прорабатывается.

«Решение готовится, но разумеется очевидным является одно- никаких потолков мы признавать не будем. Очевидным и неоспоримым является одно, принятие этих решений - это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Запад предложил чисто бухгалтерскую формулу: на барреле Россия деньги теряет, но с их условиями, якобы, сможет продавать этих баррелей больше. При этом предельную цену каждые два месяца можно будет пересматривать. Но никакой юридической силы эти решения не имеют.

«Просто игнорировать, эту ерунду надо игнорировать. РФ нельзя присоединяться к этой системе. Развивать свою экосистему морской транспортировки, своих перевозчиков создавать, строить суда, строительство судов должно быть завязано на российские комплектующие», - считает Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

С нефтепродуктами тоже не все однозначно: Хорватии дали право импортировать вакуумное газовое масло из России, Чехии - производить бензин и дизель из российского сырья. А всем европейцам позволено импортировать нероссийскую нефть, идущую к ним через Россию - те же азербайджанские туркменские и казахские марки, которые отгружаются в портах Ленинградской области и Новороссийска.

«В рамках своего национального законодательства ЕС может требовать от своих страховых ком не оказывать услуги при перевозке российской нефти, если цена выше 60 долларов за баррель. Компании находятся в рамках европейской юрисдикций. Но есть и компании из других стран, российские, азиатские, которые могут оказывать эти услуги. Влияние потолка цен на российские поставки будет небольшим», - выразил уверенность Марсель Салихов, президент Института энергетики и финансов, кандидат экономических наук.

Еще один законопроект недружественных стран, который вступил сегодня в силу - эмбарго на закупку сырой российской нефти. То есть они сами отказываются от российских ресурсов, при этом оставляя открытые лазейки в виде нефтепровода «Дружба». И не только. Япония - участник большой семерки - решила подстраховаться: в Токио заявили, что сырая нефть, добываемая в рамках проекта «Сахалин-2», должна быть исключена из пакета ограничений. Чем грозит полный отказ - там понимают, так как хорошо изучили контракты с российскими нефтяными компаниями.

«В рамках контрактов, которые уже заключены, заложен механизм рыночного ценообразования, если будет отход от этого механизма, то контракт можно не исполнять. Решение принято, что эти контракты просто не будут исполнятся, поставок не будет в эти страны, которые начнут злоупотреблять по отношению к нашей стране», - подчеркнул Павел Завальный, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике.

Всем этим уловкам в стиле «запрещаем, но не полностью» научились у американцев. Например, документ Минфина США от 22 ноября 2022 года. Открываем так называемый «гид по ограничениям цен на российскую нефть». Напоминает инструкцию для чайников. К примеру, абзац, начинающийся с вопроса «Когда ценовой потолок «начинается» и «останавливается»?»

«Предельная цена применяется с момента начала морской транспортировки российской нефти, например, когда сырая нефть продается российским юридическим лицом для морской транспортировки. После того, как российская нефть прошла растаможивание, предельная цена не применяется к дальнейшим продажам на суше», - говорится в инструкции.

Что дословно означает: если нефть закупают в той же Болгарии, куда она пришла из России, то по их логике она уже болгарская, а не российская. Звучит так, словно углеводород, с пересечением границ еще меняет и гражданство. В США сегодня также вступает в силу запрет на покупку нашей нефти, а вот доставка будет продолжаться до 19 января - а значит, эффект от санкций нефтяной мировой сектор ощутит в начале нового года. Россию глобальные потрясения не затронут.

«В худшем варианте может быть уменьшение экспорта и добычи. Это не катастрофично, но может быть заметно. Сильное влияния на бюджет это вряд ли нанесет. Мы жили при цене на нефть и 20 долларов за баррель, в 1998 году было 9 долларов. 65 долларов - это себестоимость добычи нефти в РФ, она позволяет продавать с прибылью при любых внешних условиях», - заключил Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

Россия значительно нарастила поставки в Китай, Индию, Турцию, страны Африки и Ближнего Востока. Поиск альтернативных рынков сбыта не прекращается. Наша страна один из крупнейших поставщиков нефти в мире - и если сложится так, что нынешние объемы окажутся не востребованы, придется сократить добычу нефти, а это приведет Запад к еще более глубокому энергокризису и колоссальному росту цен на топливо. В Европе, говорят: «Мера - временная», но ведь у кого-то, кто вышел с протестом на те же улицы Вены, этого времени может просто не быть - особенно когда на улице зима, а по счетам будет нечем заплатить.