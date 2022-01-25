Смертельный протест: как митинг предпринимателей у Верховной рады вышел из-под контроля

Столкновениями с полицией и массовыми задержаниями завершилась сегодняшняя акция протеста предпринимателей у здания Верховной рады в Киеве. На нее вышли несколько сотен человек, они требовали принять закон об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и о других послаблениях в налоговый кодекс. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, есть данные об одном погибшем.

Главная тема дня украинских СМИ - штурм Верховной рады. В центре Киева серьезное противостояние между полицией и митингующими. В прямом эфире телеканала «НАШ» кадры обороны здания.

По данным СМИ, есть пострадавшие и один погибший. Источник Vesti.ua публикует видео: мужчине оказывают помощь врачи, но он не подает признаков жизни.

Клубы белого дыма в самом эпицентре конфликта - в ход идут слезоточивый газ, дубинки. Активисты применяют перцовые баллончики, наносят удары плакатами.

Митинг не согласован. Но сцену активисты успели поставить. Полиция попыталась занять этот объект силой, чтобы перекрыть главную артерию, откуда и координируются все действия. Особо активных задерживают.

Призывы идти штурмом на Раду звучали от бизнесменов. Организаторы акции - украинские ФОПы, физические лица - предприниматели. Они требуют отсрочку закона по введению обязательных кассовых аппаратов и смягчения карантинных мер. Помимо лозунгов слышится и прямое обращение к правящей партии.

И пока предприниматели пытались взять штурмом Раду, в здании звучал сигнал тревоги. Охрана блокировала двери изнутри. Источники сообщают, что депутатов эвакуировали через подземный коридор. Заблокированными в здании остались журналисты.

За событиями наблюдал политолог Александр Семченко. По его словам, сейчас у стен Рады спокойно. Получить ответы от властей на тему «как сдвинуть бизнес с мертвой точки» предпринимателям так и не удалось. А вопросов накопилось слишком много.

«Предприниматели начали получать платежки за газ за декабрь, стоимость 70 гривен, примерно 200 рублей за один кубометр. Высокая цена, переложить на потребителей не получится, у них денег не осталось. Цена на энергию повысилась», - объясняет Семченко.

В декабре 2020 года ФОП объявили протесты бессрочными. Выступали против карантинных ограничений, отмены ряда налогов. Новый митинг назначен уже на 26 января.