Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Смертельный протест: как митинг предпринимателей у Верховной рады вышел из-под контроля

Россина Бодрова
21:50 25.01.2022
По данным СМИ, в результате столкновений у парламента есть пострадавшие и один погибший.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: НАШ, YouTube
Читайте нас на:

Столкновениями с полицией и массовыми задержаниями завершилась сегодняшняя акция протеста предпринимателей у здания Верховной рады в Киеве. На нее вышли несколько сотен человек, они требовали принять закон об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и о других послаблениях в налоговый кодекс. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, есть данные об одном погибшем.

Главная тема дня украинских СМИ - штурм Верховной рады. В центре Киева серьезное противостояние между полицией и митингующими. В прямом эфире телеканала «НАШ» кадры обороны здания.

По данным СМИ, есть пострадавшие и один погибший. Источник Vesti.ua публикует видео: мужчине оказывают помощь врачи, но он не подает признаков жизни.

Клубы белого дыма в самом эпицентре конфликта - в ход идут слезоточивый газ, дубинки. Активисты применяют перцовые баллончики, наносят удары плакатами.

Митинг не согласован. Но сцену активисты успели поставить. Полиция попыталась занять этот объект силой, чтобы перекрыть главную артерию, откуда и координируются все действия. Особо активных задерживают.

Призывы идти штурмом на Раду звучали от бизнесменов. Организаторы акции - украинские ФОПы, физические лица - предприниматели. Они требуют отсрочку закона по введению обязательных кассовых аппаратов и смягчения карантинных мер. Помимо лозунгов слышится и прямое обращение к правящей партии.

И пока предприниматели пытались взять штурмом Раду, в здании звучал сигнал тревоги. Охрана блокировала двери изнутри. Источники сообщают, что депутатов эвакуировали через подземный коридор. Заблокированными в здании остались журналисты. 

За событиями наблюдал политолог Александр Семченко. По его словам, сейчас у стен Рады спокойно. Получить ответы от властей на тему «как сдвинуть бизнес с мертвой точки» предпринимателям так и не удалось. А вопросов накопилось слишком много.

«Предприниматели начали получать платежки за газ за декабрь, стоимость 70 гривен, примерно 200 рублей за один кубометр. Высокая цена, переложить на потребителей не получится, у них денег не осталось. Цена на энергию повысилась», - объясняет Семченко.

В декабре 2020 года ФОП объявили протесты бессрочными. Выступали против карантинных ограничений, отмены ряда налогов. Новый митинг назначен уже на 26 января.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:41 В стране и мире
НИЦ Гамалеи представит данные об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма
18:17 В стране и мире
МИД Канады приказал семьям дипломатов покинуть Украину
16:57 В стране и мире
Видео
В Киеве предприниматели в ходе протестов попытались взять штурмом здание Верховной рады
16:18 В стране и мире
Видео
Роспотребнадзор уменьшил срок карантина по коронавирусу
14:04 Армия
Проверка боеготовности началась в Южном военном округе
Популярное
Дочь Заворотнюк отреагировала на слухи об ухудшении состояния актрисы
Адвокаты Алека Болдуина призвали отклонить иск о стрельбе на съемочной площадке
«Вскрылась очередная ложь»: адвокат оценил задержание подозреваемого в нападении на вдову Градского
Мясников рассказал о неожиданном предвестнике рака
Видео
«Туда что, лось придет?»: Рашкин оценил запрет суда на участие в заседаниях ГД РФ
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.