Путин пролонгировал ограничения на сделки с недружественными иностранцами

© Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress

Президент России Владимир Путин продлил еще на год действие ограничительных мер на сделки с активами недружественных иностранцев. Какие-либо операции с их участием в России возможны только по специальному разрешению. Президентский указ об особом экономическом режиме для недружественных иностранцев, стран и организаций обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" изменение, заменив в пункте 1 слова "до 31 декабря 2022 года" словами "до 31 декабря 2023 года включительно"», - отмечено в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания.